LIVE Corona-Newsblog RKI Wochenbericht – Viele Klinikeinweisungen wegen Atemwegsinfektionen

Düsseldorf · Werte so hoch wie sonst zu Hochzeiten schwerer Grippewellen: Viele Menschen in Deutschland haben mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen. Bezüglich des Corona-Winters zeigt sich das RKI vorsichtig optimistisch. Und: In China wurde die Null-Covid-Strategie gelockert. Alle News im Blog.

07.12.2022, 07:08 Uhr