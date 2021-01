Corona-Newsblog : RKI sieht „leicht positiven Trend“ bei Entwicklung der Pandemie

Wie könnte man Lockerungen vornehmen, ohne dass das Infektionsgeschehen steigt? Man sollte nicht naiv in eine solche Situation herangehen und sich auf mögliche Probleme einstellen, sagt Drosten dazu. Auch Marx warnt davor, zu früh an Lockerungen zu denken. "Wir sehen, was passiert, wenn zu früh geöffnet wird. Das gilt es in Deutschland zu verhindern."





"Es gibt ja bereits Schritte beim Weg aus der Pandemie heraus", sagt Spahn und bezieht sich damit auf die Impfangebote.