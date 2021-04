Corona-Newsblog : RKI meldet weiter „starken Anstieg“ der Fallzahlen – bundesweite Inzidenz bei 160,1

Binnen eines Tages sind in Nordrhein-Westfalen knapp 116.000 Impfungen gegen Corona erfolgt. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurden allein für Dienstag 115.613 Erst- und Zweitimpfungen in NRW gemeldet. Das sind mehr als an den beiden Tagen zuvor (Montag: 87.482, Sonntag: 71.667). Am Mittwoch der vergangenen Woche hatte es einen Impfrekord von mehr als 135.000 Menschen in NRW gegeben, wie die Landesregierung am darauffolgenden Donnerstag bekanntgegeben hatte.



Nach dem Einstieg der Hausärzte ist die Zahl der Corona-Impfungen bundesweit wie auch in Nordrhein-Westfalen sprunghaft gestiegen. So kam der Umfang der Erstimpfungen durch die Hausärzte am Dienstag mit 49.576 schon nahe an die Zahl der Erstimpfungen in den Impfzentren, Kliniken und durch mobile Teams von insgesamt 54.374 Spritzen heran.



Mehr als drei Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben seit Beginn der Aktion Ende Dezember eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Die Zahl stieg am Dienstag auf 3.124.564 Personen. Das entspricht 17,4 Prozent der Bevölkerung. Die Quote in dem mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland liegt weiterhin leicht über dem Bundesdurchschnitt von 16,9 bei den Erstimpfungen.