Corona-Newsblog : RKI meldet Sieben-Tage-Inzidenz von 169,3

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Bürgern in Nordrhein-Westfalen ein sehr positives Zeugnis bei der Einhaltung der neuen Ausgangsbeschränkungen ausgestellt. „Aus meiner Sicht haben sich die Menschen an diesem ersten Wochenende mit Ausgangssperre großartig verhalten“, sagte der Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Man könne sich da nur bedanken.​



Reul hatte sich zuvor selbst einen Eindruck von der Situation gemacht und in der Nacht zu Sonntag Polizei und Ordnungsamt in Duisburg bei Kontrollen begleitet. „Wir haben auf der Straße so gut wie niemanden erlebt, es haben sich fast alle an die Regeln gehalten. Diejenigen, die wir angetroffen haben, waren auf dem Heimweg oder hatten einen wichtigen Grund“, schilderte er. Mit seiner Anwesenheit habe er „denjenigen, die sich hier die Nacht um die Ohren schlagen“, Unterstützung signalisieren wollen. „Und für die Öffentlichkeit ist das Signal wichtig, dass diese Regeln nicht nur auf dem Papier gelten, sondern dass wir es ernst meinen.“​

Reul war in der Nacht zu Sonntag auch bei Kontrollen im Duisburger Stadtteil Marxloh dabei. „Ich bin positiv überrascht, weil es nicht die einfachste Ecke in Nordrhein-Westfalen ist“, erklärte er. „Und wenn das hier so gut geklappt hat, habe ich große Hoffnung, dass die Menschen es insgesamt verstanden haben.“​