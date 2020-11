Corona-Newsblog : RKI meldet mehr als 12.000 Neuinfektionen

Die britische Regierung hat einen länger dauernden Lockdown in England als die geplanten vier Wochen ins Spiel gebracht. Das Coronavirus sei so bösartig und könne sich so schnell bewegen, dass es dumm sei, vorherzusagen, was in vier Wochen geschehe, sagte Kabinettsminister Michael Gove am Sonntag dem Sender Sky News. Am 2. Dezember werde der bis dato geltende Lockdown geprüft. Die Regierung sei davon angetrieben, „was die Daten sagen“.