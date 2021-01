Corona-Newsblog : RKI meldet doppelt so viele Infektionen wie am Vortag

Auf die Frage eines Journalisten zum Thema AstraZeneca und der verminderten Wirksamkeit für über 65-Jährige möchte sich Laumann nicht weiter äußern, um keine weiteren Spekulationen anzufeuern. Er rechne mit einer Zulassung zum Wochenende.

Hinsichtlich des "Buchungskuddelmuddels" möchte er betonen, dass eine solche Mammutaufgabe nicht einfach zu stemmen sei. Er habe sich an die Vorgaben vom Bund gehalten und diese so gut wie möglich gelöst. Dabei verweist er darauf, dass man sich in NRW für die Verwendung von mehreren Telefonnummern entschieden habe, um an der Stelle zu entzerren. Gleichzeitig wolle man das Fenster für die Anmeldungen so lange offen lassen, bis alle, die möchten, einen Impftermin habe. In anderen Bundesländern greife man auf sehr beschränkte Zeitfenster zurück, die oft schon in Kürze ausgebucht seien.

Die Konsequenz für Laumann lege darin, in der Gruppe der Priorisierten weiter zu priorisieren. Dies müsse besprochen werden. Vor allen Dingen liege es aber auch in der Verfügbarkeit des Impfstoffs, wie man weiter verfahren möchte. Dabei sei nicht nur die Menge selbst gemeint, sondern auch die Art des Impfstoffes: Sobald dieser besser zu transportieren sei als das stark zu kühlende Vakzin von Biontech, könne man auch die Hausärzte mit in die Impfstrukturen einbinden.