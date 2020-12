Corona-Newsblog : RKI meldet deutschlandweit 731 neue Todesfälle – Sachsen bei Inzidenz von über 400

Die Coronavirus-Zahlen bleiben hoch: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat binnen eines Tages 19.528 neue Fälle und 731 Todesfälle gemeldet. Am Dienstag der Vorwoche waren es 14.432 Neuinfektionen und 500 Todesfälle gemeldet worden - allerdings fehlten damals Daten aus Sachsen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 197,6 an. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Den mit Abstand höchsten Wert erreicht Sachsen: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 426,8, also mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Es folgen Thüringen mit einem Wert von 299,4 und Bayern mit 215,9. Der niedrigste Wert wird in Schleswig-Holstein mit 93,6 verzeichnet.