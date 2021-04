Corona-Newsblog : RKI meldet 9609 Neuinfektionen – Inzidenz fällt auf 162,4

Wegen der Corona-Lage in Indien hat der britische Premierminister Boris Johnson einen für Ende April geplanten Besuch in dem asiatischen Land abgesagt. Stattdessen würden Johnson und sein indischer Kollege Narendra Modi noch in diesem Monat miteinander sprechen, „um ehrgeizige Pläne für die zukünftige Partnerschaft zwischen Großbritannien und Indien“ zu vereinbaren und ins Leben zu rufen, teilte die britische Regierung am Montag in London mit.



In Indien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt erneut gestiegen. Wissenschaftler hatten Johnson zum Verzicht der Reise aufgerufen. Sie warnen vor einer zuerst in Indien entdeckten Virus-Variante, die sich derzeit ausbreite.



Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock kündigte an, Indien auf eine „rote Liste“ zu setzen. Reisende, die von Freitag an aus dem Land in Großbritannien eintreffen, müssen die vorgeschriebene zehntägige Quarantäne auf eigene Kosten in einem Hotel verbringen.