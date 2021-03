Corona-Newsblog : RKI meldet 9146 Corona-Neuinfektionen und 300 Todesfälle

Die Kreise Borken, Euskirchen, Heinsberg, Kleve und Viersen sowie die Städteregion Aachen fordern vom Land zusätzliche Imfpdosen. Als Grund geben sie die besondere Corona-Lage der NRW-Grenzregionen zu den Niederlanden und Belgien an. Dort bewegten sich die Sieben-Tage-Inzidenzen seit Wochen auf einem vielfach höheren Niveau als in Deutschland. Es sei seit Beginn der Pandemie der Wille des Bundes und des Landes NRW, die Grenze zu den Nachbarländern offen zu halten. Diese Entscheidung habe jedoch Konsequenzen für die im Grenzraum lebenden Bürger: Nicht zuletzt aufgrund des Infektionsgeschehens in den Niederlanden und in Belgien wiesen die deutschen Grenzkreise höhere Inzidenzwerte als strukturell vergleichbare Kreise im Landesinneren auf. Diese Entwicklung sei auch in Niedersachsen zu beobachten.



Ein ähnliches Vorgehen habe in der vergangenen Woche auch der bayrische Ministerpräsident angekündigt, wonach zeitnah rund 50.000 zusätzliche Impfdosen in Grenzregionen zu Tschechien geschickt werden sollen.