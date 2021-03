Corona-Newsblog : RKI meldet mehr als 75.000 Corona-Tote

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil hat den geplanten Oster-Shutdown in Deutschland als wichtigen Beitrag im Kampf gegen die dritte Corona-Welle verteidigt. Es gehe um etwas anders als bei den bisherigen Lockdowns, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der Sendung „ZDF Spezial“. Ziel sei nicht, die Zahl der Neuinfektionen extrem zu senken, das könne in so kurzer Zeit auch gar nicht gelingen. „Was wir wollen, ist die Dynamik der Infektionen derzeit zu brechen.“





Der steile Anstieg müsse beendet werden, damit man nach Ostern auch mit Hilfe von mehr Tests in eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung gehen könne. „Dann wollen wir versuchen, Freiheit und Sicherheit zusammenzubringen“, sagte Weil.





Bund und Länder hatten in der Nacht zum Dienstag unter anderem beschlossen, Gründonnerstag und Karsamstag einmalig zu „Ruhetagen“ zu erklären, um das öffentliche, das private und das Arbeitsleben in der Osterzeit für fünf Tage so stark herunterzufahren wie noch nie in der Pandemie. Die Länder rechnen damit, dass das Bundesinnenministerium rasch eine rechtliche Grundlage liefert.