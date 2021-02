Corona-Newsblog : RKI meldet 4369 Neuinfektionen und 62 weitere Todesfälle

Die USA befinden sich an der Schwelle zu 500.000 Corona-Toten. Bis zum Sonntag waren der der Johns-Hopkins-Universität 498.500 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Diese Zahl übersteigt die Summe der Sterbefälle durch Erkrankungen der unteren Atemwege, Schlaganfälle, Alzheimer, Grippe und Lungenentzündungen im Jahr 2019. Die Situation sei mit nichts vergleichbar, das man in den vergangenen 102 Jahren seit der Spanischen Grippe 1918 erlebt habe, sagte US-Virologe Anthony Fauci dem Fernsehsender CNN.



US-Präsident Joe Biden will zum Erreichen der Schwelle von 500.000 Corona-Toten in den USA mit einem Moment des Schweigens und dem Entzünden von Kerzen an die Opfer denken. Bei der Zeremonie sollen auch die First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und deren Ehemann Doug Emhoff anwesend sein.