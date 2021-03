Corona-Newsblog : RKI meldet mehr als 21.500 Neuinfizierte - Inzidenz steigt weiter

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Brasilien hat einen neuen Höchststand von mehr als 100.000 Fällen erreicht. Binnen 24 Stunden seien 100.158 Ansteckungen nachgewiesen worden, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in dem südamerikanischen Land auf 12,3 Millionen. Mit 2777 weiteren Opfern innerhalb eines Tages hat Brasilien mittlerweile 303.462 Corona-Tote zu beklagen.

Auch in Mexiko ist die Zahl der Toten hoch: Dort sind bereits mehr als 200.000 Menschen nachweislich nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Dies bestätigten die Behörden am Donnerstag. Gemeinhin wird angenommen, dass die Zahl der Todesfälle noch viel höher liegt, da die Testquote im Land als extrem niedrig gilt.

Weltweit haben sich 125,11 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,87 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 30,05 Millionen Infektionen und 545.582 Toten.