Corona-Newsblog : RKI meldet 15.974 Neuinfektionen und 1148 neue Todesfälle

Warum dauern die Corona-Gipfel-Debatten so lange?

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther führt dies auch auf den Beratungsbedarf von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) zurück. Merkel sei sich "nicht zu schade dafür, in jeder Detaildiskussion nicht nur eine Meinung zu haben, sondern auch in allen Themen extrem tief drin zu sein", sagte Günther am Dienstagabend in Kiel. Damit habe sie auch "persönlichen Anteil" daran, dass sehr lange debattiert werde. Es sei bei den Beratungen "sehr in den Details diskutiert" worden, sagte Günther. Er selbst finde aber auch, dass "man das als Ministerpräsident mal machen muss". Am Dienstag hatten Bund und Länder mehr als sieben Stunden lang über neue Vorgaben debattiert.