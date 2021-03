Corona-Newsblog : RKI meldet 12.834 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages

Ein Jahr nach den ersten Corona-Einschränkungen in den USA läutet Präsident Joe Biden die nächste Stufe im Kampf gegen die Virus-Pandemie ein. Zur besten Sendezeit in den USA will er sich am Donnerstag um 20.00 Uhr (Freitag, 02.00 Uhr MEZ) im Fernsehen an die Amerikaner wenden und ihnen Mut machen. In seiner Rede werde es zunächst darum gehen, "was wir als Nation in diesem vergangenen Jahr durchgemacht haben", kündigte Biden an. "Aber viel wichtiger ist, dass ich über das sprechen werde, was als nächstes kommt. Ich werde die nächste Phase in der Reaktion auf Covid starten und erklären, was wir als Regierung tun werden und um was wir das amerikanische Volk bitten werden." Es wird damit gerechnet, dass Biden seine Mitbürger davor warnen wird, zu früh zum gewohnten Verhalten zurückzukehren. Er dürfte vor allem aber auch für Zusammenhalt werben und versuchen, Hoffnung auf eine gemeinsame Überwindung der Krise zu machen.