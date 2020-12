Corona-Newsblog : RKI meldet 12 892 Corona-Neuinfektionen und 852 Todesfälle

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wirft staatlich kontrollierten russischen Medien die Verbreitung von Falschinformationen über westliche Impfstoffe vor. Dies geschehe offenbar gezielt in solchen Ländern, wo Russlands eigener Impfstoff verkauft werden solle, schrieb Borrell in einem Blog-Posting.

"Das hat in einigen Fällen zu so absurden Behauptungen geführt wie die, dass Impfstoffe Menschen in Affen verwandeln." Eine Stellungnahme der zuständigen russischen Behörden und Medienaufsicht lag zunächst nicht vor. Die Regierung in Moskau wies Vorwürfe der Fehlinformation in der Vergangenheit zurück.