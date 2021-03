Corona-Newsblog : RKI meldet 10.580 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

Nachdem Italien eine Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs blockiert hat, bittet Australien nun die Europäische Kommission um Hilfe. "Australien hat das Thema bei der Europäischen Kommission über mehrere Kanäle angesprochen und wir haben darum gebeten, diese Entscheidung zu überprüfen", sagt der australische Gesundheitsminister Greg Hunt in Melbourne. Italien hatte mit Unterstützung der Europäischen Kommission den geplanten Export von rund 250.000 Dosen des Vakzins gestoppt, nachdem der Arzneimittelhersteller seinen vertraglichen Verpflichtungen in der Europäischen Union nicht nachgekommen war.



In Australien wird erst seit wenigen Tagen geimpft. Premierminister Scott Morrison sagte, er habe schon damit gerechnet, dass es Probleme mit Lieferungen aus Europa geben könnte. Dort stecke man anders als in Australien in einer schweren Krise. In Asutralien wurden in den vergangenen 24 Stunden 6 neue Fälle gemeldet - alle sind Rückkehrer aus dem Ausland in Quarantänehotels.