Corona-Newsblog : Auch über Weihnachten Kontakte einschränken – RKI-Präsident appelliert eindringlich an Bevölkerung

Wieler geht nun auf die Zahlen in Deutschland ein. Insgesamt rund 1,5 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bislang mit dem Virus infiziert. In allen Bundesländern stiegen die Infektionszahlen im Dezember weiter an – die Zahlen der vergangenen Wochen belegten zwischen 14.000 und 33.000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden. 3000 Menschen seien in der vergangenen Woche an oder mit dem Virus gestorben.