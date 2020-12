Corona-Newsblog : Reul kündigt verstärktes Polizeiaufgebot in NRW an Silvester an

NRW-Innenminister Herbert Reul hat angekündigt, dass an Silvester 4800 Polizisten auf den Straßen des Bundeslandes für Sicherheit und Ordnung sorgen werden. "Das ist etwas mehr als im Jahr zuvor", sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. "Wir gehen mit einem erhöhten Kräfteeinsatz in den Jahreswechsel. Die Polizei wird gemeinsam mit den Ordnungsämtern gegen Personen vorgehen, die behördliche Auflagen missachten." Reul sagte auch, dass der Jahreswechsel die Behörden vor eine Reihe von Aufgaben stelle. "Eine solche Lage, bei der man nicht genau weiß, was passiert, ist schwer vorzubereiten. Die Leute waren an Karneval und Halloween vernünftig, an Weihnachten wurden unsere Sorgen nicht erfüllt. Aber Weihnachten ist eine andere Nummer als Silvester, wir wollen vorbereitet in diesen Silvestertag hineingehen. Reul kündigte auch an, dass es keine beliebigen Kontrollen im privaten Raum geben werde: "Wer aber meint, er oder sie müsse mit großer Party über die Stränge schlagen, dann greifen wir ein".