Corona-Newsblog : "Wir müssen sehr genau hinschauen, wie sich das auswirkt"

In der Corona-Pandemie bleibt eine wichtige Kennziffer in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bundesland stieg binnen eines Tages leicht um 0,7 auf 61,7, wie das Robert Koch-Institut am Montagmorgen mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 56,6. Der Wert gibt Auskunft über die Anzahl der Menschen, die sich binnen einer Woche mit dem Coronavirus infiziert haben, bezogen auf 100 000 Einwohner. Angestrebt wird ein Wert von unter 35. Dann will die Politik bisherige Corona-Einschränkungen lockern.

Einen Überblick über die Zahlen aus NRW am Montag finden Sie hier: