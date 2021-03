Corona-Newsblog : Ramelow für Produktion von Sputnik V in Deutschland

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat sich nach der Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident mit Russlands Präsident Wladimir Putin zur Corona-Pandemie dafür ausgesprochen, den russischen Impfstoff V nach Abschluss eines Rahmenvertrages auch in Deutschland produzieren zu lassen. „Ich verstehe nicht, dass die Bundesregierung noch nicht einmal einen Rahmenvertrag geklärt hat, um die Produktion von Sputnik V innerhalb Deutschlands wenigstens in den vertraglichen Rahmen aufzunehmen“, sagte Ramelow unserer Redaktion. „Man könnte beispielsweise in Dessau Sputnik V im Rahmen von Lohnfertigung herstellen lassen. Zudem will Russland in Illertissen ein Werk hochziehen, mit dem sie Sputnik V produzieren.“ Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert von Dienstagabend hatten Merkel, Macron und Putin über eine Kooperation der drei Länder im Bereich der Impfstoffe gesprochen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit einen Antrag auf Zulassung von Sputnik V in der EU. Der russische Konzern R-Pharm will ab Sommer das Vakzin im bayerischen Illertissen produzieren.