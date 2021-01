Corona-Newsblog : Pfizer kündigt Kürzung der Impfstoff-Liefermengen an - auch Deutschland betroffen

Die Impfbereitschaft in Deutschland steigt einer Umfrage zufolge: Mittlerweile wollen sich laut ZDF-Politbarometer zwei Drittel der Bevölkerung (67 Prozent) impfen lassen. Ende November sei es nur die Hälfte gewesen (51 Prozent). Zehn Prozent hätten angegeben, sie wollten sich nicht impfen lassen (20 Prozent Ende November). Die Kritik am Ablauf der Impfungen sei gestiegen: 58 Prozent seien mit dem bisherigen Verlauf eher unzufrieden.

Zudem wächst in der Bevölkerung der Rückhalt für die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie laut ZDF-Politbarometer. Nach der Verschärfung im Dezember sei jetzt wieder eine Mehrheit von 51 Prozent (plus 16 im Vergleich zum Anfang Dezember) der Meinung, dass die aktuell geltenden Maßnahmen gerade richtig seien. Nur noch 28 Prozent (minus 21) plädierten für eine Verschärfung. 18 Prozent (plus 5) hielten sie für übertrieben.