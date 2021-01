Corona-Newsblog : Patientenschützer fordern Ende von „Impf-Wirrwarr“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine Verlängerung des Lockdowns um weitere drei Wochen und eine längere Schließung von Schulen und Kitas. "Der Lockdown muss bis Ende Januar verlängert werden. Vorschnelle Lockerungen würden uns wieder weit zurückwerfen", sagte er "Bild am Sonntag" vor der Bund-Länder-Runde am Dienstag.



Es dürfe "keine überstürzte Öffnung von Schulen und Kitas geben", denn es wäre aus seiner Sicht "angesichts der hohen Infektionszahlen verantwortungslos, Lehrer und Schüler einfach wieder komplett in die Schulen zu schicken", so Söder weiter. Es habe sich gezeigt, dass sich das Virus auch in den Schulen verbreite: "Gerade nach den Ferien ist die Gefahr am höchsten. Viele haben das in Deutschland lange unterschätzt."