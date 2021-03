Corona-Newsblog : Corona-Pandemie sorgt für Nullrunde bei Rentnerinnen und Rentner im Westen

Der Kreis Düren erwägt wegen vieler Neuinfektionen einen neuen Antrag bei der Landesregierung für Distanzunterricht an den weiterführenden Schulen. „Die Inzidenz ist sehr hoch“, sagte ein Sprecher des Kreises am Donnerstag. Deshalb werde ein neuer Antrag erwogen. Im Kreis Düren liege die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen schon seit Wochen um die 130. In der Stadt Düren liege der Inzidenz-Wert jenseits der Marke von 200.



Der Kreis Düren hatte in der vergangenen Woche einen Antrag gestellt, die weitere Schulöffnung in den beiden Wochen bis zu den Osterferien auszusetzen. Die Landesregierung lehnte den Antrag ab, so dass seit Montag der weitere Öffnungsschritt an den weiterführenden Schulen landesweit erfolgte. Alle Schüler werden in Wechselmodellen mit dem Lernen zuhause seit Montag auch wieder in den Schulen unterrichtet.