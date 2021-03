Corona-Newsblog : Stiko ändert Empfehlung für Astrazeneca

Berlin verteilt kostenlos 1,6 Millionen FFP-2-Masken an Bedürftige. Wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag mitteilte, sollen sie an Menschen mit geringem Einkommen, an Obdachlose und Geflüchtete ausgegeben werden. Die Betroffenen bekommen die Masken demnach in Einrichtungen der Bezirke, der Wohnungslosenhilfe und in Einrichtungen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Hintergrund sind strengere Infektionsschutzregeln, die ab Mittwoch in der Hauptstadt gelten. Demnach muss in geschlossenen Räumen grundsätzlich eine FFP-2-Maske getragen werden. Dies gilt etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel sowie in Handwerks- und Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr.