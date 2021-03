Kampf gegen die Pandemie : NRW stellt aus Reserve 150.000 zusätzliche Impfdosen bereit

UPDATE: Dortmund will alle Schulen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und dem Astrazeneca-Impfstoffstopp am Mittwoch schließen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass es in diesem Moment überhaupt keinen Sinn macht, die Schulen zu öffnen. Deswegen haben wir den dringenden Appell an die Schulministerin, die Schulöffnung und das Hochfahren des Präsenzunterrichts sofort zu beenden“, sagte Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Verwaltungsvorstandes. Das gelte für alle Schulen, auch für die Grundschulen. Ausnahmen solle es geben für Abschlussklassen und Notfallbetreuung. Das Düsseldorfer Schulministerium äußerte sich am Nachmittag: Dortmund darf trotz steigender Infektionszahlen die Schulen nicht schließen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Vereinzelt boykottieren auch andere Schulen die weitere Rückkehr in den Präsenzunterricht - trotz klarer Landesvorgabe.