Corona-Newsblog : NRW-SPD will Nachweispflichten für Kita-Notbetreuung

Im einstigen Corona-Hochrisikogebiet Portugal läuft die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen weiter nach Plan. Bei einem Treffen mit der Regierungsspitze verkündeten Gesundheitsexperten am Dienstag, dass der Trend in der Pandemie in den vergangenen Wochen trotz Öffnungsschritten weiter stabil geblieben sei. Damit sollen am kommenden Montag weitere Beschränkungen aufgehoben werden.

Unter anderem sollen dann vorzeitige Sperrstunden in Cafés und Restaurants wegfallen, Veranstaltungen im Freien, aber auch in Innenräumen werden mit Gästebeschränkungen und unter Auflagen wieder gestattet. Unter anderem wird die Zahl der Gäste erhöht, die bei Beerdigungen und Taufen dabei sein dürfen. Das Abstandhalten und eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen bleibt aber.

Portugal war noch im Januar gemessen an seiner Bevölkerungszahl das Land, das am schlimmsten von der Pandemie betroffen war. Die 14-Tages-Inzidenz lag damals bei 1628, im Moment liegt sie bei 67. Am Montag wurde erstmals seit Anfang August kein Todesfall einer an Covid-19 erkrankten Person gemeldet.



Im Lauf der Woche sollte mitgeteilt werden, ob wie geplant weitere Öffnungsschritte ab dem 3. Mai erfolgen können. Die Regierung rechnet damit, dass bis zum 23. Mai alle Impfwilligen über 60 zumindest einmal geimpft sind.