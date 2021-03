Corona-Newsblog : NRW-Schulen bekommen bis Ostern 1,8 Millionen Tests vom Land

Die Schulen in NRW sollen ab kommendem Dienstag die ersten von insgesamt rund 1,8 Millionen Schnelltests bis zu den Osterferien erhalten. Das kündigte das Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen an. Beginnen werden die Lieferung am 16. März an den weiterführenden Schulen, wo Schülern einmal pro Woche ein freiwilliges Testangebot gemacht werde. Das soll nach den Osterferien fortgesetzt werden. Die Selbsttests sollten in einem zeitlich gestuften Verfahren letztlich allen Schulen in NRW für eine wöchentliche Testung aller Schüler zur Verfügung gestellt werden, betonte das Schulministerium. Absicht sei es, die Jungen und Mädchen der Primarstufe sowie alle in der Schule Beschäftigten dann nach Ostern in das Testangebot einzubeziehen. Allerdings entwickele sich der Markt für Selbsttests gerade erst und sehr große Mengen seien derzeit noch nicht gesichert verfügbar.