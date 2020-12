Corona-Newsblog : NRW kündigt Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 962 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das ist ein neuer Höchstwert. Am vergangenen Mittwoch (16.12.) war der bisherige Höchststand von 952 Todesfällen verzeichnet worden. Insgesamt sind in Deutschland nun 27.968 Todesfälle registriert.



Zudem meldet das RKI, dass 24.740 weitere Menschen (Vortag: 19.528) positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 1.554.920.



Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 195,1 (197,6). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Bund und Länder streben zur Eindämmung des Virus einen Wert von 50 an.