Corona-Newsblog : NRW hebt Priorisierung bei Impfung mit Astrazeneca nicht auf

Anders als Sachsen und andere Länder will Nordrhein-Westfalen die Priorisierung beim Impfstoff von Astrazeneca nicht aufheben. „Das ist nicht geplant“, sagte eine Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann unserer Redaktion.



Grundsätzlich gilt: Wenn in den Impfzentren Dosen übrig bleiben, sollten diese „niedrigschwellig“ weitergegeben werden: „Sofern kleinere Mengen an Impfstoff am Ende einer Impfaktion übrigbleiben, sind die Impf-Teams angehalten, diese niedrigschwellig für Personen mit höchster Impfpriorität zu verwenden, entsprechend der in der Impfverordnung festgelegten Anspruchsberechtigten“, so Laumanns Sprecherin weiter.



Die Stadt Düsseldorf etwa hat Hunderte Interessenten auf einer Reserveliste: „Zurzeit berücksichtigen wir für die Restdosenverimpfung die Einheiten des Katastrophenschutzes und erste Angehörige von Unternehmen und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur (Priorisierungsgruppe 3)“, erklärte der Sprecher der Stadt. „Bei der Warteliste für die Restdosenverimpfung handelt es sich um eine dynamische Liste, die Anzahl der Menschen liegt im mittleren dreistelligen Bereich.“