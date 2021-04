Corona-Newsblog : Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot - nicht jeder bekommt im Juni direkt einen Termin

Auch an diesem Freitag informiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz in Berlin über die aktuelle Coronalage. Er trat mit RKI-Vize-Präsident Lars Schaade und dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek vor die Presse. Nach Angaben von Spahn sind bislang rund 18,5 Millionen Deutsche mindestens einmal geimpft. Das entspreche einer Quote von etwa 22 Prozent. Sieben Prozent hätten einen vollen Schutz aus Erst- und Zweitimpfung. Spahn bekräftigt, im Juni könne die Priorisierung aufgehoben werden. Das heiße aber nicht, dass im Juni allen ein Impfangebot gemacht werden könne. Wir berichten im Liveblog über die Pressekonferenz.