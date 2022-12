LIVE Corona-Newsblog Nach Ende von Null-Covid befürchtet China Hunderttausende Tote

Düsseldorf · In China sind die Kliniken voll, Krematorien überlastet und Medikamente ausverkauft. Das Milliardenvolk muss sich auf mehrere Corona-Wellen gefasst machen, China befürchtet viele Tote. Und: Das RKI sieht eine so hohe Zahl an Atemwegserkrankungen und empfiehlt einfache Vorsichtsmaßnahmen. Alle News im Blog.

16.12.2022, 12:19 Uhr