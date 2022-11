Corona-Newsblog : Merz will Corona spätestens im Frühjahr offiziell für beendet erklären

Foto: dpa/Jonas Güttler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Der CDU-Vorsitzende mahnt die schnellstmögliche Rückkehr in ein weitgehend normales Leben an. Und: NRW hält vorerst an der Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie der Absonderung infizierter Personen fest. Alle News im Blog.