Corona-Newsblog : Merkel sieht Migranten besonders von der Krise betroffen

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef bereitet die Voraussetzungen für eine schnelle und sichere Auslieferung eines möglichen Corona-Impfstoffs vor. Gemeinsam mit der in Genf ansässigen Impfallianz Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization) und der Weltgesundheitsorganisation WHO würden dafür aktuell 520 Millionen Spritzen sowie andere notwendige Hilfsgüter beschafft und Kühlketten überprüft, erklärte Unicef am Montag.



Unter der Voraussetzung, dass genügend Covid-19-Impfstoff zur Verfügung steht, plant Unicef nach eigenen Angaben im kommenden Jahr zudem über eine Milliarde Spritzen zu beschaffen und in Warenlagern zu deponieren. So solle sichergestellt werden, dass die notwendigen Spritzen in verschiedenen Ländern vorhanden sind, bevor die Impfstoffe eintreffen.