Corona-Newsblog : Mehr als 1000 freie Intensivbetten mit Beatmungstechnik in NRW

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte bezeichnet die Lage in seinem Land als "sehr besorgniserregend". Das Infektionsgeschehen sei gravierend, in einigen Regionen mehr, in anderen weniger. Schärfere Einschränkungen seien erforderlich. Es sei gut möglich, dass die Kapazitäten an Intensivbetten in 15 von 20 Regionen binnen eines Monats erschöpft seien.