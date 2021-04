Corona-Newsblog : Luxushotels in Cannes und Nizza dürfen wieder öffnen - Macron präsentiert Lockerungen am Freitag

Mehrere Luxushotels in Nizza und Cannes bereiten nach rund sechsmonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie ihre Öffnung vor. Ab der ersten Maiwoche könnten wieder Gäste an die Côte d'Azur kommen, kündigten das Negresco in Nizza sowie die Hotels Majestic und Martinez an der Croisette am Mittwoch an. Ab dem 3. Mai sollen in Frankreich die Reisebeschränkungen fallen. Bisher gilt für nicht notwendige Fahrten eine Zehn-Kilometer-Grenze um die Wohnung.





Den Fahrplan für die Lockerungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an diesem Freitag vorstellen. Geplant sei ein "schrittweiser Ausstieg" aus den Corona-Maßnahmen, sagte Regierungschef Jean Castex nach Beratungen zur Lage.





Macron hat eine Öffnung von Restaurants, Theatern oder Kinos zwischen Mitte Mai und Ende Juni in Aussicht gestellt. In Gebieten mit besonders vielen Neuinfektionen wie Paris könnten die Lockerungen später erfolgen.