Corona-Newsblog : Beschlussvorlage sieht Lockdown-Verlängerung bis Mitte Februar vor

Der Lockdown ist kein Patentrezept, aber ohne ihn wären wir in den Krankenhäusern in noch viel größere Probleme gekommen. Susanne Johna, Marbuger Bund

Der„Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen scheinen mehr und mehr zu wirken“, sagt Susanne Johna, Vorsitzende des Ärzteverbandes. Der Weg sollte daher weiter verfolgt werden, bis die Infektionszahlen ein beherrschbares Niveau erreicht hätten. „Wir brauchen in den Kliniken weiter dringend eine Entlastung.“Gingen die Covid-19-Fälle zurück, helfe das vor allem. In der öffentlichen Wahrnehmung gelte of vor allem die Belegung der Intensivbetten als Gradmesser. Angesichts dessen erinnert Johna an "Tausende vonbehandelt werden und erhebliche Krankheitssymptome aufweisen.“ Sie mahnte außerdem an, das Impftempo zu steigern und die Terminvergabe so unkompliziert wie möglich zu machen. Älteren Menschen müsste zügig eineangeboten werden.