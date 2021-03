Corona-Newsblog : Linke-Chefin will, dass Merkel im Bundestag Vertrauensfrage stellt

Nach dem Kippen derhat Kanzlerindie Menschen in Deutschland um Verzeihung gebeten. Der ganze Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.“ Merkel übernahm dafür die volle Verantwortung. „Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler“, betonte sie. Unten finden Sie die Zusammenfassung, hier lesen Sie das Statement im Wortlaut