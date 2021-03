Corona-Newsblog : Lauterbach fordert Astrazeneca-Impfstopp für Menschen unter 55 Jahren

Mutationen des Coronavirus könnten einer Umfrage unter Epidemiologen zufolge die aktuellen Impfstoffe in spätestens einem Jahr unwirksam machen. Dies erklärte Oxfam am Dienstag in Berlin und forderte, die Vakzin-Produktion zu beschleunigen, um die Menschen weltweit schneller impfen zu können. Die niedrige Impfrate in vielen Ländern mache das Auftreten impfstoffresistenter Mutationen wahrscheinlicher, sagten die befragten Wissenschaftler aus 28 Ländern bei der Erhebung durch das Bündnis „People's Vaccine Alliance“.



Zwei Drittel der 77 Epidemiologen sind demnach der Meinung, dass nur ein Jahr oder weniger bleibt, bevor das Virus so stark mutiert, dass die meisten Impfstoffe der ersten Generation unwirksam werden. Dann brauche es eine neuen oder veränderten Impfstoff. Doch laut der „People's Vaccine Alliance“ werden im kommenden Jahr wahrscheinlich nur zehn Prozent der Menschen in armen Ländern geimpft werden. Dies könne die Entstehung von weiteren Mutationen befeuern.



Die 77 Befragten seien Epidemiologinnen und Epidemiologen von weltweit führenden akademischen Institutionen wie der Johns-Hopkins-Universität, Yale, der Universität Kapstadt oder der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sie wurden zwischen dem 17. Februar und dem 25. März 2021 befragt.