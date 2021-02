Corona-Newsblog : Laut Gesundheitsminister Spahn bereits mehr als drei Prozent der Bevölkerung geimpft

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.860 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Im Vergleich zur Vorwoche gingen die Zahlen zurück: Am Freitag vergangener Woche wurden 12.908 Neuinfektionen und 855 neue Todesfälle verzeichnet.



Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 62,2. Vor vier Wochen lag die Inzidenz noch bei 155.



Das RKI zählte seit Pandemiebeginn 2.320.093 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.101.000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 64.191.



Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,85 . Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.