Corona-Newsblog : Laumann kündigt Lockerungen für NRW-Altenheime an

Die Corona-Verordnung für Altenheime soll geändert werden. "Ich möchte, dass das Leben in unseren Altenheimen wieder schöner wird", sagt Laumann. Die Rate der Geimpften in Altenheimen sei so groß, wie sie für die Gesamtbevölkerung angestrebt werde.



Am 23. Dezember waren 5000 Menschen in Einrichtungen infiziert gewesen, jetzt deutlich unter 400. Es sollen keine obligatorischen wöchentlichen Testungen mehr in den Altenheimen stattfinden. Freiwillige Testungen sind weiterhin möglich.