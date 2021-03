Corona-Newsblog : Laschet will „Notbremse“ in NRW „eins zu eins“ umsetzen

Gegen 18.30 Uhr wurden die Beratungen zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs unterbrochen. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, die Bundeskanzlerin sei unzufrieden mit dem Verlauf der Videokonferenz, die um 15.15 Uhr begonnen hatte. Streit gibt es dem Vernehmen nach vor allem um zwei Themen: Erster Knackpunkt ist eine mögliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen zu Ostern, sozusagen als kleine "Belohnung" für die pandemiemüden Bürger.



Besonders kontrovers diskutiert werden die Regelungen für innerdeutschen Tourismus insbesondere an Nord- und Ostsee. Schleswig-Holstein hat aktuell eine relativ niedrige Inzidenz von 60, Meck­lenburg-Vor­pommern liegt bei 73. Das Unverständnis der Gastronomen über die Einschränkungen wächst, zumal Reisen etwa nach Mallorca bekannterweise wieder erlaubt sind. Deshalb setzen sich Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz dafür ein, „kontaktarme Urlaube“ zu ermöglichen - also für Selbstversorger in Ferienwohnungen und -häusern oder Wohnmobilen. Das ging Merkel offensichtlich zu weit. Eine so lange Unterbrechung des wichtigsten Gremiums gibt es in der Pandemie zum ersten Mal.



Kurz vor 23 Uhr rangen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) um einen Ausweg. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf Verhandlungskreise. Zuvor hatten stundenlang Vertreter von SPD und Union jeweils untereinander verhandelt.



Am Nachmittag war zunächst eine relativ schnelle Einigung vermeldet worden: Der Lockdown solle demnach grundsätzlich bis zum 18. April 2021 verlängert werden, hieß es von Teilnehmern der Verhandlungen.



Bei den vorherigen Beratungen am 3. März waren einerseits Lockerungen vereinbart worden, andererseits aber auch eine "Notbremse": Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Bundesland oder einer Region bei über 100, müssen Lockerungen zurückgenommen und Kontakte wieder beschränkt werden. Heute lag die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 107. In NRW beträgt der Wert ebenfalls 107, Thüringen meldet sogar 210.