Corona-Newsblog : Lange Staus wegen Kontrollen an Grenze zu Tschechien

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach den Worten von Gesundheitsminister Matt Hancock in dieser Woche festlegen, wie schnell der Lockdown in England aufgehoben werden kann. Es gebe noch immer zu viele Todesfälle und Einweisungen in die Krankenhäuser, sagt Hancock dem Sender Sky News. "Wir müssen diese Daten beobachten." Jeder wolle aus dem Lockdown heraus - so schnell und sicher wie möglich. Beides sei wichtig, betont der Minister. Diese Woche würden die Daten geprüft und die Entscheidung getroffen, bevor Johnson am 22. Februar seine Exit-Strategie vorstellen werde. Johnson entscheidet über den Lockdown in England, über die Maßnahmen in Wales, Nordirland und Schottland befinden die dortigen Regierungen.