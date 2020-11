Corona-Newsblog : Virologe Kekulé schlägt privates Corona-Meldesystem vor

In Kalifornien sind an einem Tag so viele Menschen wegen einer Corona-Infektion in Krankenhäuser gebracht worden wie nie zuvor. 7415 Einlieferungen meldete der US-Staat am Sonntag mit Bezug auf zuletzt verfügbare Daten vom Vortag. Mehr als 1700 der Patienten lägen auf Intensivstationen, hieß es. Der bisherige Rekord bei den Corona-Krankenhauseinweisungen in Kalifornien lag bei 7170 im Juli.





Am Sonntag zählte der Staat fast 1,2 Millionen bestätigte Fälle, seit Pandemiebeginn sind mehr als 19.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Allein am Sonntag kamen rund 15.600 Neuinfektionen hinzu. Kalifornien hat rund 39,5 Millionen Einwohner. Bezirke im gesamten Staat bereiten sich auf strengere Corona-Auflagen ab Montag vor. Hintergrund sind steigende Fallzahlen nach erhöhtem Reiseaufkommen rund um den Feiertag Thanksgiving.