Corona-Newsblog : Lauterbach fordert „letzten harten Lockdown“

Nach der Entdeckung eines Corona-Infektionsherds in der australischen Großstadt Brisbane haben die Behörden des Bundesstaats Queensland einen dreitägigen Lockdown für die gesamte Metropolregion angeordnet. Die Infizierten hätten sich mit der in Großbritannien entdeckten Corona-Mutante B.1.1.7 angesteckt, sagte Queenslands Regierungschefin Annastacia Palaszczuk am Montag. Ein kurzer Lockdown sei nötig, um einen längeren zu verhindern.



Der Lockdown tritt um 17 Uhr (Ortszeit) in Kraft. Schulen, Restaurants und Bars müssen dann schließen. Auch gelten Ausgangsbeschränkungen: Ihre Wohnungen dürfen die zwei Millionen Betroffenen dann nur noch verlassen, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen, Lebensmittel zu kaufen oder Sport zu treiben. Die Zahl der internationalen Flüge, die in Queensland landen dürfen, wird halbiert. Auf diese Weise wollen die Behörden den Druck von den Krankenhäusern nehmen, die zuletzt viele Covid-19-Patienten aus Papua Neuguinea aufgenommen hatten.