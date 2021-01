Newsblog : Merkel will Corona-Gipfel auf kommende Woche vorziehen

Kanzlerin Merkel will schon kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten, wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Teilnehmer einer CDU-Präsidiumssitzung berichtet. Einen konkreten Termin nannte sie noch nicht. Die in Großbritannien aufgetauchte Variante des Coronavirus verbreite sich viel schneller als die ursprüngliche Form, Wissenschaftler seien in großer Sorge, sagte Merkel demnach weiter. Zuvor hatten „Bild“ und „Spiegel“ berichtet, Merkel lasse eine Vorschlagsliste mit schärferen Corona-Maßnahmen prüfen, darunter Ausgangssperren sowie die Pflicht zum Arbeiten im Homeoffice und zum Tragen von FFP2-Masken in bestimmten Alltagssituationen nach dem Vorbild Bayerns. Berichte, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Merkel nach Angaben mehrerer Teilnehmer zurück.