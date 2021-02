Corona-Newsblog : Spahn rechnet mit baldiger Impfung von Erziehern und Grundschullehrern

Die wichtige Sieben-Tage-Kennziffer für Corona-Neuinfektionen verharrt in Nordrhein-Westfalen bei 58. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen lag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) auch am Samstag bei diesem Wert. In den Tagen zuvor war der Inzidenzwert leicht angestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in NRW dem RKI 1722 Neuinfektionen (Vortag 2090). Die Zahl der Todesfälle stieg um 75 auf 12.595.



Wenn der Richtwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stabil unterschritten wird, hat die NRW-Landesregierung weitere Öffnungsschritte für Schulen in Aussicht gestellt. Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen können nach einem Beschluss von Bund und Ländern erfolgen, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 gesunken ist.



Unter dem Inzidenzwert von 35 lagen am Samstag laut Landeszentrum Gesundheit (LZG NRW) Coesfeld (34,5), Münster (24,1) und Mönchengladbach (34,1). Den höchsten Wert gab es weiterhin in Hagen (103,9).