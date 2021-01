Corona-Newsblog : Impfkandidaten können sich Impfstoff nicht aussuchen

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Gelsenkirchen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 250,7 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 111,9. Köln meldet einen Inzidenzwert von 106,8. Beide Werte sind im Vergleich zu den Vortagen gestiegen. Auch in anderen Städten in NRW hat sich der Inzidenzwert zum Teil deutlich erhöht.