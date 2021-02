Corona-Newsblog : Lockdown-Ende am 14. Februar? - Spahn zeigt sich zurückhaltend

Die vom Koalitionsausschuss beschlossenen neuen Corona-Hilfen sind nach Einschätzung des SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans aus dem Haushalt zu stemmen. "Das Volumen, das wir gestern beschlossen haben, wird so sein, dass das innerhalb des Haushalts, den wir haben, abzubilden ist. Wir brauchen, jedenfalls nach dem, was wir wissen, keinen Nachtragshaushalt", sagt der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister im ARD Morgenmagazin. Mit Blick auf die Schuldenbremse erklärt der Politiker, nötige Investitionen dürften nicht zugunsten der Schuldenbremse auf Eis gelegt werden. "Was nicht passieren darf, dass man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, und dann unmittelbar danach auf die volle Bremse tritt und nicht mehr investiert in die Zukunft."