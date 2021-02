Corona-Newsblog : Infizierte sind nach Corona-Impfung offenbar weniger ansteckend

Der Hilfseinsatz der Bundeswehr in Portugal wird verlängert. "Die Bundeswehr wird im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Portugal für weitere sechs Wochen unterstützen", sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Freitag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Anfang Februar gestartete Einsatz war zunächst auf drei Wochen angelegt. Bei den Bundeswehrkräften, die in Portugal arbeiten, handelt es sich vor allem um Ärzte und Pflegekräfte. Das zuerst entsandte Team hat 26 Mitglieder.





Kramp-Karrenbauer sagte, der portugiesische Verteidigungsminister João Gomes Cravinho habe um eine Verlängerung gebeten. "Wir stehen in Europa eng zusammen und helfen dort, wo die Not am größten ist", sagte Kramp-Karrenbauer.