Corona-Newsblog : In Duisburg könnte ab dem 15. Dezember geimpft werden

Palästinensische Gesundheitsbehörden haben sich für strikte Einschränkungen zu Weihnachten in Bethlehem ausgesprochen. An den Feierlichkeiten in der Stadt beteiligten sich in anderen Jahren Tausende Menschen aus aller Welt.

An der Zeremonie zur Christbaum-Beleuchtung am Krippenplatz sollen nach Empfehlung des Gesundheitsministeriums höchstens 50 Menschen teilnehmen, die Lichter sollen jeweils um 21 Uhr wieder ausgeschaltet und benachbarte Restaurants geschlossen werden. Zudem empfahl das Ministerium, Teilnehmerzahlen bei den Heiligabend-Gottesdiensten zu reduzieren. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Majdi Mohammed/AP Palästinensische Christen während der Feierlichkeiten in Bethlehem 2019. Dieses Jahr sollen Einschränkungen gelten.